Rollerfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ist mit Blaulicht unterwegs. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Rollerfahrer in Bickenbach (Landkreis Darmstadt-Dieburg) lebensgefährlich verletzt worden. Der 81-Jährige sei nach dem Unfall am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Mannheim transportiert worden, teilte die Polizei mit.

Bickenbach - Den Angaben zufolge wollte sich der Rollerfahrer vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfädeln. Dabei habe er den entgegenkommenden Wagen übersehen, der von der Straße abbiegen wollte - beide stießen zusammen. Die Fahrerin des Autos habe einen Schock erlitten. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt habe zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter hinzugezogen. dpa