Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. © Marcel Kusch/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Ein Rollerfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto auf einer Landstraße in Dietzhölztal (Lahn-Dill-Kreis) schwer verletzt worden. In einer langgezogenen Linkskurve sei der 17-Jährige am Dienstagabend mit dem Wagen eines 23-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Der Rollerfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Dietzhölztal - Die Fahrbahn war am Abend mehrere Stunden lang voll gesperrt. dpa