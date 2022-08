Rollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Zaunpfosten

Ein 65 Jahre alter Rollerfahrer ist in Großenlüder in der Nähe von Fulda nach einem Zusammenstoß mit einem Zaunpfosten an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann am Morgen auf einem Schotterweg aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dann stieß er mit dem Zaunpfosten zusammen und stürzte.

Fulda - Trotz medizinischer Hilfe starb der 65-Jährige am Unfallort. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären. dpa