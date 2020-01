Feuer in Einfamilienhaus - für Jungen (7) kommt jede Hilfe zu spät

Ein Wohnhaus in Rüdesheim brennt

Rüdesheim - Ein Junge ist bei dem Brand in einem Einfamilienhaus in Rüdesheim am Rhein ums Leben gekommen, drei weitere Personen wurden verletzt. Das berichtet das Polizeipräsidium Westhessen und die Nachrichtenagentur dpa. Das Feuer war ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26.01.2020, im Obergeschoss des Hauses im Rüdesheimer Ortsteil Presberg ausgebrochen.