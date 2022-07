Seilbahn fährt nicht mehr – mehrere Menschen stecken in Gondeln fest

Von: Erik Scharf

An der Seilbahn in Rüdesheim läuft derzeit ein großer Rettungseinsatz. © 5vision.media

In Rüdesheim am Rhein läuft derzeit ein großer Rettungseinsatz an der Seilbahn.

Rüdesheim – In Rüdesheim am Rhein (Rheingau-Taunus-Kreis) läuft derzeit eine größere Rettungsaktion. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Seilbahn nicht mehr fahrbar. Wie das Portal 5.Vision berichtet, befänden sich derzeit noch rund 20 Menschen in den Gondeln.

Vor Ort seien unter anderem Höhenretter aus Wiesbaden sowie mehrere Hubschrauber im Einsatz, um die Menschen aus den Gondeln zu befreien. Die Seilbahn ist eine beliebte Touristenattraktion in der Stadt im Rheingau-Taunus-Kreis. Weitere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt. (esa)

In schwindelerregender Höhe werden Menschen aus den Gondeln der Seilbahn in Rüdesheim am Rhein gerettet. © 5vision.media