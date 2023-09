Rund eine Million Euro Sachschaden bei Silobrand

Teilen

Feuerwehrleute stehen um ein Auto, das einen Unfall gehabt hat. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Silobrand in einem Holzwerk in Lauterbach-Wallenrod (Vogelsbergkreis) hat einen Schaden von rund einer Million Euro verursacht. Die Ursache sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei in Fulda. Es habe eine Verpuffung gegeben, bei der zwei Arbeiter leicht verletzt wurden. Zunächst habe ein Silo gebrannt, das Feuer habe dann auch auf ein zweites Silo übergegriffen.

Fulda - Die Kriminalpolizei ermittelt. dpa