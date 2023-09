Rund 4,3 Millionen Bürger können Hessens 21. Landtag wählen

Das Rednerpult ist vor der Plenardebatte im hessischen Landtag noch leer. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Rund 4,3 Millionen Wahlberechtigte können für den 21. Landtag in Hessen ihre Kreuzchen machen. Die Abstimmung ist am 8. Oktober. Schon sechs Wochen zuvor hat am 28. August die Briefwahl begonnen. Bereits an jenem Tag nutzte unter anderem Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) diese Möglichkeit in Frankfurt.

Wiesbaden - Vor fünf Jahren lag der Anteil der Briefwähler bei der damaligen Wahl des Landesparlaments in Wiesbaden bei 24,4 Prozent. 21 Parteien oder Wählergruppen sind diesmal zur Abstimmung zugelassen. Auf den Landeslisten kandidieren 745 Bewerberinnen und Bewerber. Mehr als ein Drittel davon (261) sind Frauen.

Die laufende Legislaturperiode in Hessen endet am 17. Januar 2024. Das Bundesland hat mehr als sechs Millionen Einwohner. dpa