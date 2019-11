Erneut Ausfälle bei der S1 – Wieder Störung bei Ober-Roden

Auf der S-Bahn-Linie 1 (S1) zwischen Offenbach-Ost und Rödermark gibt es seit als zwei Wochen wiederholt Probleme. Laut RMV auch heute.

Seit Tagen gibt es Verspätungen auf der S-Bahn-Linie 1

Grund ist eine hartnäckige Weichenstörung

Deutsche Bahn: Die Störungen dauern auf unbestimmte Zeit an

Update vom Donnerstag, 28.11.2019, 7.22 Uhr: Der RMV gibt Entwarnung. Die Störung bei Ober-Roden ist demnach aufgehoben. Fahrgäste der S1 sollten aber dennoch Geduld mit zum Bahnhof bringen. Zu Ausfällen und Verspätungen kann es in er Folge nämlich weiterhin kommen.

Update vom Donnerstag, 28.11.2019, 6.35 Uhr: Erneut meldet der RMV Probleme auf der Strecke der S1 zwischen Offenbach-Ost und Rödermark. Der Grund ist – wie seit Anfang November bereits häufiger – eine Störung bei Ober-Roden. Dieses Mal ist offenbar ein Signal defekt. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen. Einige Bahnen kehren vorzeitig in am Ost-Bahnhof in Offenbach um.

Zuletzt schien es, als seien die Einschränkungen auf dem Weg von Rödermark nach Frankfurt überstanden. Der RMV hatte nach eigenen an einer Lösung für die anhaltenden Störungen bei Ober-Roden gearbeitet. Eine Prognose, wann die S1 wieder wie gewohnt fahren würde, wollte die Verkehrsgesellschaft nicht geben.

Was ist los mit der S1? Wiederholt Störungen zwischen Offenbach und Rödermark

Erstmeldung vom Freitag, 08.11.2019: Offenbach - Reisende, die auf dem Weg von Rödermark nach Frankfurt auf die S-Bahn-Linie 1 angewiesen sind, müssen seit mehreren Tagen starke Einschränkungen hinnehmen. Wegen einer Weichenstörung in Rödermark fahren die Züge zwischen Ober-Roden und Offenbach-Ost aktuell nur halbstündlich. Erst in Offenbach können die Pendler zum Berufsverkehr wieder auf die gewohnten viertelstündliche Taktung zurückgreifen.

S-Bahn-Linie 1 (S1): Weichenstörung bremst Reisende aus

Dass die Weichenstörung seit mehreren Tagen nicht behoben werden kann, ist ungewöhnlich. In der Regel lässt sich ein solches Problem innerhalb kurzer Zeit - zumindest noch am gleichen Tag lösen. Dass bei der Reparatur der Weiche noch nicht alles rund läuft, bestätigt auch eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Mutmaßlich ist ein fehlendes Ersatzteil der Grund für die Verzögerungen.

Eine Prognose, wann die S1 wieder wie gewohnt fährt, macht die Bahn auf Nachfrage nicht. Aktuell ist daher völlig offen, wie lange die Reparaturarbeiten noch andauern werden.

S-Bahn-Linie 1 (S1): Störung zwischen Rödermark und Offenbach-Ost

Erstmals ist es am Morgen des 5. November wegen der Weichenstörung bei Oder-Roden zu Ausfällen und Verspätungen auf der S-Bahn-Linie 1 gekommen. Wenige Stunden später meldete der RMV, dass die Probleme behoben sind - musste aber nur zehn Minuten später wieder zurückrudern. Die Störung bereitete weiterhin Probleme und tut es bis heute.

S1-Störungen: Deutsche Bahn macht keine Prognosen

Die erste S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet rollte vor 41 Jahren von der Galluswarte in Frankfurt über den Hauptbahnhof bis zur Hauptwache. Täglich nutzen über eine halbe Million Fahrgäste eine der neun Linien der S-Bahn-Rhein-Main.

Die S1 wurde vor 16 Jahren eröffnet und verbindet seitdem Rodgau und Rödermark mit der Mainmetropole und Wiesbaden. Ursprünglich war die Linie S1 nur eingleisig geplant, durch den zweigleisigen Ausbau wurden viertelstündliche Fahrten ermöglicht.

