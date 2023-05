Alexandra aus Bad Nauheim vor „The Voice Kids“-Finale: „Es ist okay, Fehler zu machen“

Von: Niklas Hecht

Sie möchte gewinnen: Die 14-jährige Alexandra aus Bad Nauheim nimmt an der Talentshow „The Voice Kids“ teil. © @SAT.1/Claudius Pflug

Alexandra aus Bad Nauheim steht im Finale von „The Voice Kids“. Nach der Sat1-Show möchte die 14-Jährige eigene Songs schreiben.

Bad Nauheim/Berlin - Am Freitag (12. Mai) tritt die 14-jährige Alexandra aus Bad Nauheim im Finale von „The Voice Kids“ an. Für die Schülerin kein Grund, nervös zu sein. „Mit der Aufregung ist es viel besser geworden“, erzählt sie im Gespräch. „In den vergangenen Wochen habe ich gelernt, dass es okay ist, Fehler zu machen.“ Sie habe immer Sängerin werden wollen, deshalb sei es für sie sehr wichtig, auf einer Bühne vor richtigem Publikum zu singen. Und diese neue Herausforderung meisterte die junge Bad Nauheimerin, die ihren ersten Auftritt mit neun Jahren auf einem Weihnachtsmarkt hatte, bei den Blind Auditions der diesjährigen Staffel bravourös. Mit „One“ von U2, dem Lieblingssong ihrer Mutter, überzeugte sie gleich drei Coaches: Sowohl Lena Meyer-Landrut als auch Wincent Weiss sowie Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier wollten Alexandra in ihrem Team haben.

Nachdem sie den Juroren erklärt hatte, dass sie verschiedene Musikrichtungen gerne höre, darunter Indie, Rap und Alternativ, entgegnete ihr Michi Beck: „Was ich so rausgehört habe: Du magst das Abseitige, nicht das Aalglatte, das Popige, was immer so im Radio läuft.“ Dabei grinste er in Richtung Meyer-Landrut und Weiss. Die ESC-Gewinnerin wandte sich dagegen direkt an Alexandra: „Ich möchte mit dir nicht meinen Weg gehen, sondern deinen Weg.“ Das überzeugte die Schülerin aus Bad Nauheim.

Team Lena Meyer-Landrut bei „The Voice Kids“: Alexandra aus Bad Nauheim steht im Finale

„Ins Team Lena zu gehen, war im Nachhinein die beste Entscheidung“, sagt die 14-Jährige in der Rückschau über ihren ersten Auftritt bei der Sat1-Show. Die Popsängerin sei ein tolles Vorbild und gebe ihr und den anderen Kandidaten nicht nur gute Gesangstipps, sondern helfe ihnen auch bei Themen wie Nervosität und sicherem Auftreten. Der Einzug ins Finale gelang Alexandra mit dem Song „Soulmate“ von Natasha Bedingfield. Sie setzte sich damit in den sogenannten „Knockouts“ gegen vier Mitbewerberinnen durch. „Heute entscheide ich mich für ein Talent, bei der ich hoffe, dass sie mir glaubt, wenn ich ihr sage, wie toll sie ist“, lobte Coach Lena im Anschluss.

Alexandra nach den „Knockouts“ bei „The Voice Kids“. © @SAT.1/Claudius Pflug

Unabhängig vom Ausgang des Finales will Alexandra, die als kleines Kind zu Stars wie Justin Bieber und Ariana Grande aufgeschaut hat, weiter an ihrer Musikkarriere arbeiten und eigene Songs schreiben. Genau wie ihr Vater spielt die 14-Jährige Klavier. Doch vorher steht erst einmal der letzte Auftritt bei „The Voice Kids“ an.

Finale von „The Voice Kids“: Zuschauervoting entscheidet

Noch zwölf Kinder konkurrieren um den Sieg bei der diesjährigen Staffel. Ist der Konkurrenzkampf groß? „Ich versuche vor allem, Spaß und eine gute Zeit zu haben“, erklärt die junge Bad Nauheimerin, die sich seit ihrem ersten Auftritt in Berlin befindet, wo sie und die anderen Teilnehmer täglich für die Shows proben, Gesangsunterricht bekommen und Medientermine wie Fotoshootings absolvieren. Das Finale werde sehr hart, weil ihre Mitbewerber einfach extrem talentiert seien, lobt die 14-Jährige. Sie verstehe sich trotz allen Wettbewerbs sehr gut mit den anderen Kindern. Neben dem Mädchen aus dem Wetteraukreis stehen mit der 10-jährigen Daniella aus Kassel und der 12-jährigen Eywa aus Weilmünster (Kreis Limburg-Weilburg) noch zwei weitere Kandidatinnen aus Hessen in der Endrunde.

Insgesamt werden die Finalisten am Freitag mehrere Lieder performen. Danach entscheiden die Zuschauer per Voting, wer der Gewinner der 11. „The Voice Kids“-Staffel wird. Anders als in den vorangegangenen Folgen haben die Coaches keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis. Einen Final-Song darf Alexandra schon verraten: Sie singt „Just Hold Me“ von Maria Mena. Danach wird sie ihren eigenen Weg weitergehen. (nhe)

Info Das Finale von „The Voice Kids“ läuft am Freitag (12. Mai) ab 20.15 Uhr auf Sat1.