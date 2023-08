Gitarrist und Mitgründer: Rodgau Monotones trauern um Raimund Salg

Von: Niklas Hecht

Raimund Salg (l.) und die Rodgau Monotones bei einem Auftritt im Jahr 2012. © imago stock&people

Raimund Salg, Mitgründer und Gitarrist der hessischen Kultband Rodgau Monotones, ist am Mittwoch überraschend gestorben.

Frankfurt - Raimund Salg, Mitgründer und Gitarrist der hessischen Kultband Rodgau Monotones, ist am Mittwoch (9. August) im Alter von 69 Jahren überraschend gestorben. Das teilte die Band auf ihrer Facebook-Seite mit. „Wir sind total am Boden zerstört und geschockt“, schrieb die Band auf der Social-Media-Plattform unter ein Foto, das den 69-Jährigen bei einem Auftritt zeigt. Salg sei am Mittwoch tot in seiner Wohnung aufgefunden worden.

„Was jetzt passiert, müssen wir noch rausfinden. Wir bitten in diesem Moment um ein bisschen Geduld. Auch wann und wo die Beerdigung stattfinden wird, wissen wir noch nicht, werden es aber rechtzeitig bekannt geben. Adieu Raimund, das bricht uns das Herz“, hieß es in dem Statement der Monotones weiter.

Gemeinsam mit Peter Osterwold, Albrecht Neander, Joachim Becker und Jürgen Böttcher hatte „Ray“ Salg die hessische Kultband 1977 gegründet. An diesem Freitag hätte der 69-Jährige zusammen mit den Monotones in Gelnhausen auftreten sollen. Das Konzert der Band wurde inzwischen abgesagt, wie die Stadt auf Facebook mitteilte. Statt der Monotones wird beim Auftakt des Gelnhäuser Altstadtweinfests am Freitagabend „Shake“ auf der Bühne stehen. (nhe)