Salzburg-Trainer Jaissle zu Spekulationen: Blende alles aus

Teilen

Trainer Matthias Jaissle von Salzburg verfolgt das Spiel am Spielfeldrand. © Sven Hoppe/dpa

Trainer Matthias Jaissle von Red Bull Salzburg beschäftigt sich nach eigenen Worten derzeit nicht mit möglichen anderen Engagements. Der 35 Jahre alte gebürtige Nürtinger soll zu den Kandidaten für den Posten bei Eintracht Frankfurt zählen. Dort scheidet der bisherige Coach Oliver Glasner am Saisonende aus. „Ich habe mir angewöhnt, wirklich alles auszublenden.

Salzburg - Ich will den Versuchungen gar nicht widerstehen müssen“, sagte Jaissle der „Süddeutschen Zeitung“ (Feiertags-Ausgabe). „Ich habe als Spieler die Erfahrung gemacht, dass ein Karriereplan in dem Job keinen Sinn macht. Sich mit der Frage zu beschäftigen, was vielleicht mal wäre und was kommen könnte, wäre für mich ein großer Energieverlust.“

Derzeit strebt Jaissle mit RB Salzburg den erneuten Gewinn der österreichischen Meisterschaft an, dies ist am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Sturm Graz möglich. Sein Vertrag beim Titelverteidiger läuft noch bis 2025. dpa