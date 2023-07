Sattelzug brennt auf A66 aus und verursacht hohen Schaden

Ein Lkw ist auf der Autobahn 66 bei Fulda ausgebrannt und hat einen hohen Schaden verursacht. Der 45 Jahre alte Fahrer habe sich am Dienstagabend rechtzeitig vor dem Feuer in Sicherheit gebracht, teilte das Polizeipräsidium Osthessen am Mittwoch mit. Wegen einer Motorstörung hatte der Fahrer den Sattelzug auf dem Standstreifen angehalten. Kurz darauf fing die Zugmaschine Feuer und brannte gänzlich aus, hieß es.

Eichenzell/Fulda - Die Flammen breiteten sich demnach aus und beschädigten den Auflieger samt Ladung stark.

Die A66 wurde für ungefähr sechs Stunden gesperrt, wodurch den Angaben zufolge erhebliche Behinderungen entstanden. Eine Fahrerin eines Organtransportes blieb demnach mit einer Spenderniere im Stau stecken, die dringend für eine Operation in Fulda benötigt wurde. Die Polizei leitete sie durch die Rettungsgasse, damit sie rechtzeitig zum OP-Termin gelangen konnte, hieß es.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus und schätzt den Sachschaden auf etwa 170.000 Euro. Auch die Fahrbahn sei aufgrund der großen Hitze stark beschädigt worden. dpa