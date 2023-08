Sattelzug mit rohen Eiern gestohlen: Polizei stoppt Dieb

Teilen

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Einen mit rohen Eiern beladenen Sattelzug hat ein Dieb am Montag in Nordrhein-Westfalen gestohlen - und ist damit bis nach Hessen gekommen. Die Polizei konnte den Täter mit dem Eierlaster etwa 190 Kilometer entfernt stellen - auf der A49 im hessischen Baunatal (Kreis Kassel). Die Beamten hatten den Mann mit Hilfe eines in den Lkw eingebauten GPS-Senders geortet.

Schwelm/Uelzen - Warum der 64-Jährige aus dem niedersächsischen Landkreis Uelzen den Sattelzug stahl, dazu konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Er hatte keinen Lkw-Führerschein - und wurde festgenommen. dpa