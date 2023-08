Schaf auf Weide erschlagen

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Im nordhessischen Spangenberg ist ein Schaf auf der Weide erschlagen worden. Es werde von mehreren Tätern ausgegangen, teilte die Polizei in Homberg am Montag mit. Sie hätten das sechs Monate altes Schaf am späten Samstagabend in eine Ecke getrieben und dort vermutlich mit einer Holzlatte erschlagen. Dann flüchteten die bislang unbekannten Täter und ließen das tote Tier auf der Weide im Stadtteil Bischofferode zurück, wo es von seinen Besitzern entdeckt wurde.

Spangenberg - Die anderen 14 Schafe wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wird wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. dpa