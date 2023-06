Schauer und Gewitter in den nächsten Tagen

Blick auf ein Rapsfeld während es regnet. © Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

Das Wetter in Hessen zeigt sich in den kommenden Tagen wechselhaft. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach ziehen in dieser Woche auch Schauer und Gewitter auf. Dienstagvormittag erwartet die Region meist heiteres Wetter, gegen Mittag ziehen zunehmend Wolken und einzelne Schauer auf - vor allem nördlich des Mains. Im Süden und Südwesten bleibt es zunächst längere Zeit sonnig.

Offenbach - Die Höchstwerte liegen zwischen sommerlichen 23 und 29 Grad, in Hochlagen bleibt es etwas kühler.

Am Mittwoch erwartet Hessen wechselnde bis starke Bewölkung. Zunächst fällt vereinzelt etwas Regen. Im Laufe des Tages ziehen zunehmend Schauer auf, begleitet von örtlichen Gewittern und Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad, wobei es südlich des Mains am wärmsten wird. Am Donnerstag geht es wechselnd bis stark bewölkt weiter. Im Tagesverlauf nehmen Schauer und Gewitter erneut zu. Starkregen und kleinkörniger Hagel sind möglich. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 27 Grad, in Hochlagen auf etwa 19 Grad.

Am Freitag bleibt es überwiegend trocken, vereinzelte Schauer sind allerdings nicht ausgeschlossen. Maximal erwartet der DWD Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad. dpa