„Der diskriminierendste Moment in meinem Leben“ - Schiedsrichter schickt Handballerin vom Platz

Ein Handball liegt auf einem Tor. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Seit Lea Hollstein denken kann, ist Handball Teil ihres Lebens. Als Torfrau trägt sie eine Orthese - der Hessische Handball-Verband verbietet ihr plötzlich das Spielen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Schenklengsfeld - Mit fünf Jahren entdeckt Lea Hollstein ihre Liebe zum Handball. Ihre linke Hand behindert sie nicht sonderlich, vielmehr macht Lea Hollstein das Beste aus der Situation. „Zwar kann ich mit ihr nicht fangen oder werfen, aber verteidigen“, erklärt sie. Von Geburt an fehlen der 22-Jährigen die Fingerknochen der linken Hand. Um die Hand beim Spielen zu schützen, trägt die Handballerin eine Orthese. Diese wurde vom Hessischen Handball-Verband (HHV) plötzlich verboten.

Alles lief problemlos. Bis zum 5. Juni 2022, dem letzten Saisonspiel. „Es war ein Spiel wie jedes andere, wir haben uns gemeinsam aufgewärmt. Dann sind wir eingelaufen“, erinnert sich die 22-Jährige. Doch anstatt das Spiel wie gewohnt anzupfeifen, geht der Schiedsrichter auf Hollstein zu und fragt nach ihrer linken Hand, an der sie die Orthese trägt. Die Torhüterin erklärt ihm die Situation – doch anstatt das Spiel anzupfeifen, schickt er Hollstein vom Platz. „Er sagte, so lange ich die Orthese trage, darf ich nicht spielen“, erinnert sich die 22-Jährige und fügt an: „Es war der diskriminierendste Moment in meinem Leben.“