Kurz vor Freigabe: Schiersteiner Brücke am Wochenende voll gesperrt

Von: Emanuel Zylla

Teilen

Bevor die Schiersteiner Brücke auf der A643 in Wiesbaden nach ihrem Neubau wiedereröffnet wird, müssen Autofahrer nochmal Geduld üben: Am Wochenende kommt eine Vollsperrung.

Wiesbaden - Satte zehn Jahre dauerte der Neubau der Schiersteiner Brücke in Wiesbaden. Doch bevor sie nun am Montag (14. August) für den Verkehr auf der A643 offiziell wieder freigegeben wird, gibt es zunächst eine Vollsperrung. In der Zeit von Freitag (11. August), 21.00 Uhr, bis Montag (14. August), 5.00 Uhr, führt kein Weg über die A643 zwischen Wiesbaden-Äppelallee und Mainz-Mombach, teilt die Autobahn GmbH des Bundes auf ihrer Internetseite mit. Wegen Arbeiten, zum Beispiel „am Unterführungsbauwerk“, müssten Umleitungen für das Wochenende eingerichtet werden.

Bevor ab dem 13. August der Verkehr erstmals komplett über das neue Bauwerk auf der A643 in Wiesbaden fließen kann, gibt es zunächst noch eine Vollsperrung ab Freitag (11. August), 21 Uhr, bis Montag (14. August), 5 Uhr. © Andreas Arnold/dpa

Schiersteiner Brücke kurz vor Wiedereröffnung gesperrt

Demnach führe aus Rüdesheim kommend die Bedarfsumleitung U22 zur Äppelallee (Wi-Biebrich) auf die A671. Wer aus der Stadtmitte Wiesbaden kommt, wird auf eine Umleitung über die B54, B455, A671 zur A60 geleitet. Autofahrer aus Mainz sollen einer Umleitung über die A60 zum Mainspitz-Dreieck folgen und von da über die A671 nach Wiesbaden.

Am Sonntag (13. August) wird der zehnjährige Neubau der Rheinbrücke und ihre Wiedereröffnung bei einem Festakt zelebriert, berichtet die Hessenschau.

Schiersteiner Brücke in Wiesbaden künftig mit drei Fahrstreifen

Am Montag kann sie dann von den Verkehrsteilnehmern ab circa 5 Uhr ganz offiziell genutzt werden. Dann mit drei Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen. Damit sollen Überlastungen „der A643 im Abschnitt zwischen dem Schiersteiner Kreuz und dem Dreieck Mainz einhergehenden Verkehrsstörungen der Vergangenheit angehören“, sagt Stefan Hodes, Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes (Niederlassung West).

Im August 2013 fiel der Startschuss für die Bauarbeiten. Schon 2018 wurde der erste Abschnitt der Rheinbrücke freigegeben. Eigentlich sollten die Arbeit nur bis 2019 andauern. Die Kosten stiegen von zunächst geschätzten 216 Millionen Euro auf zuletzt 250 Millionen Euro, informiert die Hessenschau. (Emanuel Zylla)