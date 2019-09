Unfall auf der A66: Fahrzeug überschlägt sich - Totalschaden nach Raserei

Bei einem Unfall auf der A66 Richtung Fulda an der Anschlussstelle Schlüchtern Nord und Flieden überschlägt sich ein Auto.

Update vom Sonntag, 29.09.2019, 21.32 Uhr: Bei dem Unfallfahrer auf der A66 bei Fliedern handelt es sich um einen 35-jährigen Brandenburger. Der Mann befand sich mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der Überholspur. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit verlor er auf regennasser Fahrbahn dann die Kontrolle über sein Auto, stieß gegen die Mittelleitplanke und überschlug sich.

Nach etwa 300 Metern blieb der Pkw auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der 35-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Update vom Sonntag, 29.09.2019, 19.54 Uhr: Nach dem Unfall auf der A66 Richtung Fulda ist die Autobahnmeisterei in den letzten Zügen der Aufräumarbeiten. Laut der Polizei gibt es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens derzeit keinen Stau oder stockenden Verkehr mehr auf der Strecke. Wie genau es zu dem Unfall kam und ob es Verletzte gab, ist derzeit noch nicht klar.

Update vom Sonntag, 29.09.2019, 18.46 Uhr: Auf der A66 Richtung Fulda kam es zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Flieden zu einem Unfall. Laut aktuellsten Meldungen sind die Rettungskräfte derweil mit den Bergungsarbeiten beschäftigt. Es kommt zu Stau und stockendem Verkehr. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

A66 Schlüchtern: Unfall Richtung Fulda - Fahrzeug überschlägt sich

Erstmeldung vom Sonntag, 29.09.2019, 17.44 Uhr: Schlüchtern - Auf der A66 zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Flieden kam es am späten Sonntagnachmittag zu einem Unfall. Wie das Polizeipräsidium Osthessen in einem Bericht mitteilt ereignete sich der Vorfall in Fahrtrichtung Fulda.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hat sich dort ein Fahrzeug überschlagen. Nähere Einzelheiten liegen bislang noch nicht vor. Rettungskräfte sind unterwegs zur Unfallstelle.

Laut aktuellen Medienberichten soll es auf der Strecke zu stockendem Verkehr kommen.

