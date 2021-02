Cantus stellt Betrieb ein: Schnee-Chaos stoppt Regionalverkehr in ganz Nordhessen

Wegen des Schneechaos fährt am 7. Februar 2021 kein Cantus mehr in Nordhessen und Südniedersachsen. (Symbolbild)

Cantus hat den Betrieb auf allen Zuglinien des Regionalverkehrs in Nord- und Osthessen und bis Göttingen aufgrund der Wetterlage eingestellt.

Bebra - Der Regionalverkehr ist zum Erliegen gekommen. Das teilt NVV-Pressesprecherin Sabine Herms auf Nachfrage unserer Zeitung am Sonntagmittag mit.

Der gesamte Verkehr wurde laut Herms um 7 Uhr eingestellt. Die Fahrgäste, die zu diesem Zeitpunkt in Zügen saßen, wurden mit Taxis im Notverkehr weggebracht.

Derzeit hat die DB Netz als Streckenbetreiber die Linien gesperrt. Absolut aussichtslos ist die Lage bei den Linien RB83 (Kassel-Hann. Münden-Göttingen) und RB87 (Bebra-Eschwege-Göttingen). In Niedersachsen sind laut Herms die Oberleitungen vereist. Auch in den Weichen habe sich Eis festgesetzt.

Der RB5 Kassel-Melsungen-Bebra-Fulda soll zeitnah wieder fahren, sagte Herms am Mittag. Dort sind die Gleise mittlerweile freigeräumt. Allerdings fährt der Cantus dort wohl langsamer als im Fahrplan steht. Der RE5 (Kassel-Melsungen-Bebra-Bad Hersfeld) fährt vorerst weiterhin nicht.

Beim RB6 (Bebra-Eisenach) sah es zwischenzeitlich so aus, als könne die Strecke bald wieder bedient werden. Nun hat aber der Schneefall dort wieder zugenommen. Weitere Informationen zum Wetter in Hessen und Niedersachsen finden Sie in unserem News-Ticker.