Schriftliche Abiturprüfungen in Hessen beendet

Ein Duden, sowie die Prüfung liegen vor Beginn der schriftlichen Abiturprüfung in Biologie auf einem Tisch in einem Klassenzimmer im Leibniz-Gymnasium. © Silas Stein/dpa

Stifte weg und abgeben: Die hessischen Abiturklassen haben am Donnerstag ihre letzte Prüfung geschrieben. An den insgesamt elf Klausurtagen habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden mit.

Marburg/Frankfurt/Main - Zum Ende der schriftlichen Prüfungen erwarteten viele hessische Städte am Nachmittag ausgelassene Abi-Partys, darunter die jährliche Abi-Parade in Marburg. Die Stadt rechnete mit rund 800 Abiturientinnen und Abiturienten aus dem gesamten Landkreis, wie eine Sprecherin mitteilte.

In Frankfurt feiern die Abschlussjahrgänge traditionell im Grüneburgpark eine Freiluftparty. Die Stadt Frankfurt hatte sich nach eigenen Angaben auf Hunderte Feiernde in dem Park im Stadtteil Westend vorbereitet. Demnach war die große Abi-Party in den vergangenen Jahren mit ausgelassener Stimmung, Musik und Alkohol verbunden.

Auch „Safe Party People“ sollten vor Ort sein, gab die Stadt bekannt. Acht junge Menschen des Projekts vom Verein „Basis - Beratung, Arbeit, Jugend & Kultur“ wollen laut eigenen Angaben auf Alkohol- und Drogenprävention aufmerksam machen. Auf der Party verteilen sie Wasserflaschen und Safer-Use-Infokarten, wie die Stadt weiter mitteilte. Laut Kultusministerium sollen die Abiturnoten bis Ende August bekanntgegeben werden. dpa