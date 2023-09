Schülerzahl in Hessen steigt auf rund 798.000 Kinder

Schulranzen stehen in einem Klassenzimmer auf dem Boden. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Gesamtschülerzahl an hessischen Schulen steigt zum kommenden Schuljahr 2023/2024 erneut deutlich auf insgesamt rund 798.000 Kinder und Jugendliche. Ein Grund für das Plus sind unter anderem wachsende Zahlen bei Flüchtlingen, die unter anderem aus der Ukraine nach Hessen kommen, wie Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

Wiesbaden - Im Schuljahr 2022/2023 hatten noch 16.000 weniger Kinder und Jugendliche die mehr als 1800 öffentlichen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen besucht. In die erste Klasse starten kommende Woche rund 60.900 Schulanfänger - 3700 mehr als noch im zurückliegenden Schuljahr. dpa