Schüsse an Haustür: Prozess um versuchten Totschlag eröffnet

Versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung werden einem 24 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Am ersten Verhandlungstag räumte der Angeklagte am Dienstag ein, im Juni vergangenen Jahres in Frankfurt-Eschersheim zwei Schüsse auf einen 22-Jährigen abgegeben zu haben, den er zuvor aus seiner Wohnung vor das Haus gelockt habe.

Frankfurt/Main - Das Opfer wurde am Oberkörper getroffen und mit einem Durchschuss lebensgefährlich verletzt, konnte aber in einer Klinik gerettet werden. Nach Darstellung des Angeklagten habe er lediglich „Warnschüsse“ auf den Mann abgeben wollen. Dieser habe ihn zuvor bei einem Drogengeschäft mit schlechter Ware übervorteilt. Dabei sei der Mann aus Versehen getroffen worden. Einen Tötungsvorsatz, wie ihn die Staatsanwaltschaft annimmt, habe er niemals gehabt.

Nach der Tat hatte die Polizei zunächst ohne Erfolg nach dem Schützen gefahndet. Der 24-Jährige hatte sich zwischenzeitlich ins Ausland abgesetzt, war jedoch Anfang August wieder nach Frankfurt zurückgekommen, wo er am Flughafen festgenommen wurde. Die Schwurgerichtskammer hat noch drei weitere Verhandlungstage bis Ende Mai terminiert (AZ 3390 Js 232008/22). dpa