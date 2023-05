Schüsse mit Spielzeugpistole: Ermittlungen gegen 15-Jährigen

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Präsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Nach Schüssen aus einer Spielzeugwaffe aus einem Auto auf zwei Fußgänger ermittelt die Polizei gegen einen 15-jährigen Jungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Vermutlich habe der Jugendliche am Dienstagabend in Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) im Auto eines Freundes mit der Spielzeugpistole hantiert und auf die beiden Passanten geschossen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Witzenhausen - Mit der Spielzeugwaffe könne Gelmunition verschossen werden.

Zwei Männer im Alter von 36 und 39 Jahren seien von zwei Geschossen jeweils am Arm getroffen worden. Sie hätten keine bleibenden Verletzungen davongetragen, aber über Druckschmerzen geklagt.

Die Polizei nahm die Fahndung nach dem Wagen auf. Ermittlungen hätten kurz darauf zu dem tatverdächtigen 15-Jährigen geführt. Bei ihm fanden die Beamten die Spielzeugwaffe mit Gelmunition und stellten sie sicher. Der Jugendliche müsse sich für sein Verhalten nun strafrechtlich verantworten, hieß es. dpa