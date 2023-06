Schüsse nach Streit um parkendes Auto vor Einfahrt: Prozess

Teilen

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Weil nach einem Streit um ein parkendes Auto in der Odenwaldkommune Bad König Schüsse gefallen und zwei Menschen verletzt worden sein sollen, stehen seit Montag zwei 29 und 30 Jahre alte Angeklagte wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Darmstadt. Der 29-Jährige soll im Oktober 2022 abends eine Einfahrt zugeparkt haben. In der Folge sei es, so die Anklage, zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem 29-Jährigen und dem dort wohnenden Familienvater gekommen.

Darmstadt - Bei einem dann vereinbarten Versöhnungstreffen einen Tag später soll der Angeklagte seinen Bekannten mitgebracht haben. Der 30-Jährige zog dem Vorwurf zufolge mitten auf der Straße eine Pistole und schoss zwei Verwandten des 30 Jahre alten Familienvaters in die Beine.

Der 30-Jährige sagte vor Gericht, in den Asphalt geschossen zu haben, weil sie von Männern, die bei dem Familienvater offenbar zu Besuch waren, angegriffen worden seien. Dass er die zwei Menschen in die Beine traf, habe er nicht gewollt. Der Vater sagte hingegen aus, die Schlägerei habe erst angefangen, als die Pistole gezogen worden sei. Der Prozess wird am 20. Juni fortgesetzt. dpa