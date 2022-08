Schumacher-Benefizspiel mit Werner und Neuhaus

Teilen

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Das Benefizspiel „Champions for Charity“ findet in diesem Jahr mit den Fußball-Nationalspielern Timo Werner und Florian Neuhaus statt. Das geht aus der Teilnehmerliste hervor, die die Veranstalter am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main veröffentlichten. Neben Werner (RB Leipzig) und Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) ist auch Mats Hummels von Borussia Dortmund mit von der Partie.

Frankfurt/Main - Als Gastgeber im Frankfurter WM-Stadion von 2006 werden Formel-1-Fahrer Mick Schumacher und der vor drei Jahren abgetretene Basketball-Superstar Dirk Nowitzki fungieren.

Die Begegnung findet am 24. August statt, die Erlöse der Partie gehen an den 41Campus der Dirk-Nowitzki-Stifung sowie die Keep Fighting Foundation der Familie Schumacher. Auch die Eintracht ist im heimischen Stadion vertreten: Torhüter Kevin Trapp ist dabei, dazu der im Sommer zurückgetretene Martin Hinteregger und Nationalspielerin Laura Freigang. dpa