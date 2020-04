Bad Homburg geht bei der Maskenpflicht noch weiter als Hessen

Einige Passanten in der Louisenstraße tragen bereits heute Mundschutz oder Gesichtsmasken. Von Freitag an müssen laut Verordnung alle Besucher der Flaniermeile zwischen Haingasse und Ferdinandstraße eine Maske über Mund und Nase tragen. Foto: JP

In Bad Homburg gilt wie in Hessen die Maskenpflicht zum Schutz vor dem Coronavirus. Doch in der Kurstadt soll der Mundschutz noch häufiger getragen werden.

Bad Homburg - Die hessische Landesregierung hat eine Maskenpflicht erlassen für all jene, die den öffentlichen Personennahverkehr nutzen oder den Publikumsbereich von Geschäften, Banken und Postfilialen - Homburg geht noch einen Schritt weiter. Die Stadt erlässt auch eine Maskenpflicht für den öffentlichen Raum der Fußgängerzone in der Louisenstraße. Grundlage ist eine Allgemeinverfügung, die von Freitag, 24. April, an für den Bereich zwischen Haingasse und Ferdinandstraße gelten soll.

Anlass seien steigende Passantenzahlen nach der Wiedereröffnung vieler Geschäfte am vergangenen Montag. "Die Louisenstraße ist vergleichbar mit einem gut frequentierten Einkaufszentrum. Wir haben in den vergangenen Tagen beobachtet, dass wieder viele Menschen unterwegs sind und der Mindestabstand von 1,50 Metern oft nicht eingehalten wird - und manchmal auch nur schwer einzuhalten ist", begründet Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) die Entscheidung. In den Geschäften selbst herrscht nach dem Beschluss des Landes Hessen künftig eine Maskenpflicht. Außerdem darf sich nur eine begrenzte Zahl von Personen in den Räumen aufhalten. "Es ergibt keinen Sinn, die Maske in einem Geschäft zu tragen und sie abzunehmen, wenn man wieder auf die belebte Fußgängerzone tritt", sagt Hetjes. Laut OB konnte die Stadt auch beobachten, dass der Bad Homburger Einzelhandel die Vorgaben des Landes in den Geschäften meist vorbildlich und teilweise sogar strenger als gefordert umsetzt.

In der Fußgängerzone HG werden Masken Pflicht. Geschäfte sind offen, es ist Leben in der Stadt. Nur der Abstand ist oft zu gering. Gilt in Louisenstraße (Haingasse bis Ferdinandstraße) ab Freitag. Pflicht auch in Bussen und Geschäften. Mehr https://t.co/xDg0jJqZtk — Stadt Bad Homburg (@BadHomburgStadt) April 22, 2020

Bei der Entscheidung des Krisenstabs der Stadt spielte die Breite der Louisenstraße eine Rolle. Auf mehreren Plätzen findet zudem dienstags und freitags Markt statt. Nicht zuletzt war wichtig, dass nach den Lockerungen für den Einzelhandel die Zahl der Menschen im öffentlichen Bereich wieder steigt. Die Abstandsregeln seien daher um zusätzliche sinnvolle Maßnahmen zu ergänzen, um einen möglichst guten Schutz vor Infektion zu bieten. Ziel bleibe, die Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich zu unterbinden.

Der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, Eberhard Schmidt-Gronenberg, glaubt zwar nicht, dass die Kundenfrequenz in absehbarer Zeit so hoch sein wird, dass auf der Louisenstraße nicht mehr genügend Platz sein wird, um in 1,50 Metern Abstand aneinander vorbeizugehen. Der Montag nach der Wiedereröffnung sei zwar im Vergleich zu einem ähnlichen Apriltag des Vorjahres um 50 Prozent stärker belebt gewesen. "Das war aber vermutlich nur der Effekt, dass die Leute wieder einkaufen gehen können und ein bisschen ausgehungert waren."

Andererseits "ist es vielleicht ganz gut für den Gewöhnungseffekt, wenn die Leute auch schon auf der Louisenstraße eine Maske tragen", sagt Schmidt-Gronenberg. Und die Händler könnten dann eben auch sicher sein, dass die Kundschaft in jedem Fall eine Maske hätte. "Bislang sehe ich nämlich nicht allzu viele Leute mit Maske in die Geschäfte kommen."

Schmidt-Gronenberg fragt sich auch, was von Freitag an mit den Bettlern, die vor so manchem Geschäft in der Fußgängerzone säßen, passiere. "Dürfen die nur noch da sitzen, wenn sie einen Mundschutz haben?" Das ist in der Tat so. Und deswegen wird Stadträtin und Sozialdezernentin Lucia Lewalter-Schoor (SPD) am Freitag auch zu den bettelnden Menschen in der Louisenstraße gehen und sie mit Masken ausstatten. Auch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten künftig immer Masken dabei, die sie ausgeben könnten. Stadtsprecher Marc Kolbe sagt: "Es wird keiner aus der Stadt vertrieben, bloß weil er keine Maske hat."

Von Sabine Münstermann

