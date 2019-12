Maskierte dringen in Wohnung ein - Familie blickt dem Tod ins Auge

Schwerer Raubüberfall in Schwalbach am Taunus: Maskierte dringen in ein Wohnhaus ein und rauben eine Familie aus. Die Opfer blicken dem Tod ins Auge. (Symbolbild)

Schwalbach am Taunus - Wenn der drohende Tod höchstpersönlich anklopft: Kurz vor zwei Uhr nachts klopfen Unbekannte in Schwalbach am Taunus am Sonntag (15.12.2019) an die Tür eines Mehrfamilienhauses. In Erwartung auf ein Familienmitglied wird die Tür geöffnet, doch statt eines vertrauten Gesichts blickt die Frau in zwei maskierte Gesichter.

Schwalbach am Taunus: Unbekannte bedrohen Familie - und rauben sie aus

Die Täter dringen in die Wohnung ein und drohen der Frau sowie einem weiteren Familienmitglied mit dem Tod, wie die Polizei Wiesbaden in einer Pressemitteilung schreibt. Die Forderung der Maskierten: Geldwerte. So händigt die Frau den Tätern Schmuck im Wert von 6.000 Euro aus.

Danach flüchten die Täter in eine unbekannte Richtung und lassen eine völlig verängstigte Familie zurück. Nun sucht die Polizei in Hofheim nach Hinweisen und hofft auf Zeugen.

Nach schwerem Raub in Schwalbach am Taunus: So beschreibt die Polizei die Täter

Die Täter werden von der Polizei Wiesbaden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Täter 1 ist ungefähr 1,80m groß.

Der Unbekannte hat eine kräftigte Statur und wird mit einem „Bauch“ beschrieben.

Der Täter trug eine schwarze Kopfbedeckung.

Zudem war er mit schwarzen Handschuhen, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Auch die Schuhe des Unbekannten waren mit schwarzen Überziehern versehen.

Die Sprache des ersten Täters soll rumänisch gewesen sein.

Täter 2:

Auch der zweite Täter ist ca. 1,80m groß.

Seine Statur wird als normal beschrieben.

Der Unbekannte trug ebenfalls eine schwarze Kopfbedeckung.

Zudem trug er, wie sein Komplize, schwarze Handschuhe, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Auch die schwarzen Überzieher für die Schuhe soll der zweite Täter getragen haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 06192 2079-0 in Verbindung zu setzen.

