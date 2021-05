Mann tot nach Unfall auf der A485 bei Gießen –Autobahn komplett gesperrt

Polizeibericht

Erneut hat sich auf einer Autobahn nahe Gießen ein tragischer Unfall ereignet. Die A485 ist am Dienstagnachmittag (18.05.2021) gesperrt.

+++ 17.54 Uhr: Bei dem Autofahrer, der am heutigen Dienstag (18.05.2021) bei einem Unfall auf der A485 gestorben ist, handelt es sich um einen 49-Jährigen aus dem Kreis Gießen. Das teilte die Polizei mit. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen, nachdem er nahe Gießen mit seinem Porsche auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Andere Fahrzeuge sollen nicht an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die helfen können, den genauen Hergang aufzuklären. Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet. Die A485 ist Richtung Nordkreuz Gießen komplett gesperrt.

+++ 16.23 Uhr: Nach dem schweren Unfall auf der A485 bei Gießen müssen Autofahrer noch bis in den Abend hinein mit Einschränkungen rechnen. Ein Polizeisprecher sagte, die Bergungsarbeiten dürften sich noch „wenige Stunden“ hinziehen. Gegen 14.10 Uhr war zwischen der Anschlussstelle Wieseck und dem Gießener Nordkreuz ein Auto von der Straße abgekommen. Es gab einen Toten, wie die Polizei bestätigte (siehe Erstmeldung, 18.05.2021, 15.19 Uhr). Durch die Vollsperrung staut sich der Verkehr auf rund vier Kilometern. Nachfolgende Fahrzeuge werden von der Autobahn abgeleitet.

Erstmeldung vom Dienstag, 18.05.2021, 15.19 Uhr: Gießen – Auf der A485 nahe Gießen ist es am heutigen Dienstagnachmittag (18.05.2021) zu einem schweren Unfall gekommen. Zwischen der Anschlussstelle Wieseck und dem Gießener Nordkreuz kam gegen 14.10 Uhr ein Autofahrer mit seinem Wagen auf der regennassen Fahrbahn von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen. Laut der Feuerwehr Gießen wurde bei dem Unglück eine Person tödlich verletzt. Eine offizielle Bestätigung der Ermittlungsbehörden steht noch aus. Das Teilstück der Autobahn ist aktuell voll gesperrt. Es ist der zweite schwere Unfall, der sich heute auf den Straßen rund um Gießen ereignet hat. Bereits am Morgen war bei einem Zusammenstoß auf der A5 ein Mann verstorben. (re/ag)