Schwerer Unfall auf Bundesstraße: Frau erliegt ihren Verletzungen

Zu einem tragischen Unfall ist es am frühen Montagabend (31.08.2020) auf der Bundesstraße 62 bei Lahntal-Göttingen im Landkreis Marburg-Biedenkopf gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erlag eine 66 Jahre alte Frau noch in den Nachtstunden ihren schweren Verletzungen.

Was war passiert? Die 66-jährige Frau aus Kirchhain fuhr am frühen Montagabend gegen 17.10 Uhr mit ihrem Audi von Göttingen in Richtung Cölbe. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem LKW eines 55-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen zusammen.

Tödlicher Unfall auf der B62 bei Marburg: Bundesstraße zeitweise voll gesperrt

Bei dem Unfall wird die Frau laut Polizei schwer verletzt. So schwer, dass sie am frühen Dienstagmorgen in der Klinik in Marburg stirbt. Der LKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs- und Rettungsdienste sowie der Polizei waren im Einsatz. Die B62 musste zwei Stunden lang voll gesperrt werden. Neben der Unfallaufnahme durch die Polizei hatte auch ein Sachverständiger seine Arbeit aufgenommen. Er soll den Unfallhergang nach Polizeiangaben rekonstruieren. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 23.500 Euro.

