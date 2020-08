Schwerer Unfall bei Nidda: Mehrere Verletzte nach Frontalcrash - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei Nidda ist es zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Die L3138 ist derzeit voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Schwerer Unfall bei Nidda

bei Mehrere Verletzte , eine Person lebensbedrohlich verletzt

, eine Person verletzt Rettungshubschrauber im Einsatz, Vollsperrung

Nidda - Auf der L3138, in Höhe der Auffahrt zur B455 bei Nidda, ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten laufen noch. Eine Vollsperrung ist eingerichtet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist es auf der L3138 zwischen Nidda-Harb und Nidda-Ulfa zu einem Frontalcrash zwischen zwei Pkw gekommen. Ein Ford S Max, mit zwei Insassen, und ein 1-er BMW mit einer Frau sind laut Polizei in einer Kurve frontal zusammengestoßen. Die Fahrerin des BMW wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die beiden Insassen des Ford sind laut Polizei ebenfalls verletzt worden, „aber nicht so schwer wie die andere Person“, sagte ein Sprecher. Auch sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Angaben zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine machen. Ein Unfallgutachter sei noch vor Ort. Aufgrund des Unfalls ist eine Vollsperrung zwischen Nidda-Ulfa und der Auffahrt zur B455 eingerichtet und soll noch andauern.