Unfall: Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich – Mann schwer verletzt

Lorsch – Am Sonntagvormittag (19.04.2020) kam es in Lorsch (Kreis Bergstraße) zu einem schweren Unfall. Gegen 11.15 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Auto auf die Bensheimer Straße. Plötzlich erlitt der 87-Jährige aus dem Landkreis Bergstraße einen Krampfanfall.

Der Mann kam daraufhin mit seinem Auto von der Straße ab und geriet in einen Straßengraben. Der Wagen überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die Feuerwehr aus Lorsch musste den schwer verletzten Mann aus seinem Fahrzeug herausschneiden.

Der alarmierte Rettungshubschrauber war ebenfalls am Unfallort in Lorsch. Er musste aber glücklicherweise doch nicht mehr zum Einsatz kommen. Wegen seiner schweren Verletzungen kam der 87-Jährige in ein Krankenhaus.

Er hatte dennoch einen Schutzengel: Ein Rettungssanitäter, der zufällig gerade mit seiner Familie eine Fahrradtour machte, kam als Erster an die Unfallstelle und leistete sofort Erste Hilfe.

Erst am Samstagabend war auf der A67 bei Lorsch (Kreis Bergstraße) ein schwerer Unfall passiert. Dabei kam eine dreiköpfige Familie mit ihrem Porsche Cayenne von der Autobahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Sie wurden in das Auto eingeklemmt. Dann fing der Wagen Feuer.

Auf der B47 bei Lorsch im Kreis Bergstraße ist es im März zu einem mysteriösen Unfall gekommen. Schuld war offenbar ein Hase.

Die Stadt Lorsch liegt im Kreis Bergstraße in Südhessen. Bekannt ist Lorsch unter anderem wegen des Klosters Lorsch, das zum Weltkulturerbe ernannt wurde. In der Stadt im Regierungsbezirk Darmstadt wohnen rund 13.600 Menschen.