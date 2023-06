Schwerer Unfall auf Landstraße im Kreis Offenbach - hoher Sachschaden und ein Verletzter

Von: Christoph Sahler

Im Kreis Offenbach kam es zu einem schweren Unfall. © 5Vision.News

Im Kreis Offenbach kommt es in Höhe Neu-Isenburg zu einem schweren Autounfall, bei dem eine Person leicht verletzt wird.

Neu-Isenburg/Frankfurt - Am Mittwochabend (7. Juni) ereignete sich auf der Landstraße 3262 im Kreis Offenbach an der Zufahrt zur Bundesstraße 44 in Richtung Frankfurt ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die berichtet die Polizei Südosthessen.

Gegen 22.15 Uhr wollte ein 18-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Frankfurt von Zeppelinheim kommend an der Einmündung zur B44 nach links auf die Auffahrt abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Fiat-Fahrer, der aus Groß-Gerau stammte und Vorfahrt hatte. Der Zusammenstoß war von solcher Heftigkeit, dass der Mitsubishi als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft werden musste.

Unfall in Richtung Frankfurt: Crash auf Landstraße im Kreis Offenbach

Der Fiat-Fahrer erlitt bei dem Aufprall eine Armfraktur und musste zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise wurde seine Verletzung als leicht eingestuft. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. (csa)

