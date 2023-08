Schwimmbad in Heusenstamm wegen Gasgeruchs evakuiert

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein Schwimmbad in Heusenstamm (Landkreis Offenbach) ist wegen des Verdachts auf ein Gasleck evakuiert worden. Am Sonntagnachmittag stellten mehrere Anwesende Gasgeruch fest, wie die Polizei mitteilte. Das Bad wurde aus Sicherheitsgründen evakuiert. Die Feuerwehr überprüfte, ob es sich bei dem Geruch um ein gefährliches Gas handelte. Dies konnte sie jedoch nach kurzer Zeit ausschließen und die Badenden wieder in die Räumlichkeiten lassen.

Heusenstamm - Woher der Geruch kam, sei noch unklar. Das Schwimmbad besuchten zu der Zeit etwa 500 Badegäste, doch nur der Innenbereich des Bades musste evakuiert werden. dpa