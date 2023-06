Schwimmbadwetter in Hessen: bis zu 32 Grad

Ein Mann springt in einem Schwimmbad ins Wasser. © Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

Viel Sonne, kein Regen und hohe Temperaturen erwarten die Hessen in den kommenden Tagen. Bis zu 32 Grad seien am Sonntag möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. In höheren Lagen werden noch bis zu 24 Grad erreicht.

Offenbach - Zum Wochenstart am Montag steigen die Temperaturen laut Wetterbericht im Tagesverlauf auf bis zu 30 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordost bis Ost. In den Nächten kühlt es auf 16 bis 10 Grad ab. In Tallagen des Berglands sind lokal auch nur um die 8 Grad möglich. dpa