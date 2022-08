Sechs Richtige machen Mann aus Hessen zum Lotto-Millionär

Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Dank sechs richtiger Zahlen kann sich ein Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg ab sofort Lotto-Millionär nennen. Wie Lotto Hessen am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, gewann der Mann im Lotto 6aus49 bei der Ziehung am Mittwoch exakt 1.131.490,20 Euro. Auf seinem Schein mit mehrwöchiger Gültigkeit hatte der Gewinner als einziger bundesweit die sechs Richtigen angekreuzt.

Wiesbaden - Und er hatte Glück im Glück: Er gewann am letzten Geltungstag seines Spielscheins. Er ist damit der achte Lotto-Millionär im Bundesland seit Jahresbeginn. dpa