Segelflugzeug abgestürzt: Pilot tot

Beim Absturz eines Segelflugzeugs in der Nähe von Bad Wildungen in Nordhessen ist am Donnerstag der 59-jährige Pilot ums Leben gekommen. Laut Zeugen sei das Flugzeug kurz nach dem Start vom Flugplatz Bad Wildungen (Kreis Waldeck-Frankenberg) aus einer Höhe von rund 100 Metern auf ein Feld gestürzt, teilte die Polizei in Kassel mit. Der Pilot konnte nur tot geborgen werden.

Kassel - Am Flieger entstand Totalschaden. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Die Kriminalpolizei Korbach, die Staatsanwaltschaft Kassel und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) haben laut Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. dpa