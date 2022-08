„Sehr bitter“: SGE-Frauen nicht in der Champions League

Es hat nicht gereicht: Die Eintracht-Frauen haben die Qualifikation für die Champions League vorzeitig verpasst. Trainer und Team sind mit der Leistung zufrieden, aber über das Ergebnis frustriert.

Hjørring - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen in der nächsten Europapokal-Saison zuschauen. Im Qualifikationsturnier für die Champions League verloren die Hessinnen am Sonntag im dänischen Hjørring mit 1:2 (0:1) gegen Ajax Amsterdam. Ein Last-Minute-Tor von Eshley Bakker (90.+2) beendete alle Träume des Teams von Niko Arnautis, das am Donnerstagabend noch mit 2:0 gegen Gastgeber Fortuna Hjørring gewonnen und sich so das Finalticket gesichert hatte.

„Kurz danach ist es schwierig, aber ich glaube: Alle, die hier waren, haben gesehen, dass es nur einen verdienten Sieger gegeben hätte und das wäre Eintracht Frankfurt. Bei der einen oder anderen Chance war ein bisschen Pech dabei“, sagte Arnautis. Der Trainer konstatierte, dass „wir Ajax total im Griff hatten“.

Um weiter eine Königsklassen-Chance zu haben, hätte die Eintracht auch die Partie gegen Ajax gewinnen müssen. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Lara Prasnikar (57.) war allerdings zu wenig, für ein zweites Tor reichte es trotz bester Chancen nicht. Chasity Grant hatte Ajax früh (8.) in Führung gebracht.

Der 42 Jahre alte Arnautis will von dem Turnier aber auch etwas mitnehmen. „Ich bin natürlich stolz auf die Mannschaft. Ich glaube, wir waren in allen Belangen die bessere Mannschaft. Das ist natürlich sehr bitter für uns“, sagte der Coach über das Turnier in Dänemark. Man habe aber Erlebnisse gehabt, „die wundervoll waren“.

Laura Feiersinger äußerte sich nach der knappen und späten Niederlage selbstkritisch. „Das ist extrem bitter. Schlussendlich müssen wir sagen, dass wir uns das selbst zuzuschreiben haben. Die Chancen müssen wir nutzen in einem K.o.-Spiel“, sagte die 29-Jährige.

Damit wird Deutschland im internationalen Wettbewerb nur vom VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München vertreten. Die Königsklasse der Frauen wurde in den vergangenen Jahren von Olympique Lyon dominiert. Frankfurt sorgte 2014/15 für den bisher letzten deutschen Titelgewinn. dpa