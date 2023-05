Selbstgebauter Bollerwagen mit Elektroantrieb gestoppt

Der Hinweis „Gefahr“ leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Mit einem ungewöhnlichen Bollerwagen Marke Eigenbau ist ein Mann in Langen (Kreis Offenbach) der Polizei aufgefallen. Der 45-Jährige habe das Gefährt neben einer großen Musikbox auch mit einem Elektromotor und einer Lenkvorrichtung ausgestattet, was es zu einem nicht zugelassenen Kraftfahrzeug mache, teilte die Polizei am Dienstag mit. Damit sei der Mann zudem am Montagabend alkoholisiert unterwegs gewesen, ein Test habe 1,70 Promille ergeben.

Langen - Der 45-Jährige müsse sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer, sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten. Seinen Bollerwagen stellten die Beamten sicher. dpa