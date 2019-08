Gefährliche Körperverletzung: Seligenstädter greifen drei Jugendliche an

Gefährliche Körperverletzung am Mainuferweg: Zwei Seligenstädter greifen drei Jugendliche an und verletzen sie.

Gefährliche Körperverletzung am Mainuferweg: Zwei Seligenstädter greifen drei Jugendliche an und verletzen sie.

Seligenstadt - Zwei 17 und 20 Jahre alte Seligenstädter müssen sich nun einem Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung stellen. Die beiden sollen am Samstagabend, kurz nach 23 Uhr, am Mainuferweg drei Jugendliche verletzt haben, berichtet die Polizei.

Zunächst soll einer mit einem Elektroroller in die Personengruppe gefahren sein. Die Beschuldigten hätten dann die Jugendlichen geschlagen, wobei hierzu auch ein Fahrradschloss verwendet worden sein soll.

Schlägerei in Seligenstadt: Opfer müssen ins Krankenhaus

Die Opfer erlitten Prellungen, Kratzspuren sowie eine blutende Kopfplatzwunde; sie kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Die Ermittlungen dauern an.

In Seligenstadt sucht die Polizei nach einem Einbrecher. Er sprang während der Diebestour aus dem Fenster. In Seligenstadt kam es in jüngster Zeit zu zwei spektakulären Einsätzen. Die Polizei verschwieg diese jedoch zunächst in beiden Fällen. Dieser Umstand wirft Fragen auf. (chw)