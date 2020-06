Hammer-Attacke: Mehrere Menschen verletzt

In Seligenstadt nahe Offenbach hat ein Unbekannter mehrere Menschen mit einem Hammer attackiert. Eine Person wurde schwer verletzt.

Seligenstadt - In Seligenstadt nicht weit von Offenbach hat es am Freitag (20.06.2020) einen Angriff gegeben: Eine Person hat nach unseren Informationen in der Innenstadt mehrere Menschen mit einem Hammer verletzt. Dabei wurde eine Person schwer, zwei weitere leicht verletzt.

Offenbach: Mit Hammer verletzt - Nach Vorfall in Seligenstadt ermittelt die Staatsanwaltschaft

Das Polizeipräsidium Südosthessen bestätigte den Vorfall mit dem Hammer in Seligenstadt bei Offenbach. Demnach ermittelt die Staatsanwaltschaft Darmstadt, genauer die Zweigstelle Offenbach derzeit in dem Fall. Aus diesem Grund wollte die Polizei keine weiteren Angaben zu der Tat machen und keine Einzelheiten zu dem Vorfall nennen. Doch bei der Staatsanwaltschaft war aktuell niemand für eine Auskunft zu erreichen.

Wir berichten ausführlich, sobald uns mehr bestätigte Informationen vorliegen.

Hessen: Kriminalität auf historischem Tiefstand

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2019 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit weniger als 365.000 Straftaten wurden rund 2 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2018.

Elf Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden. Damit ist der Wert von 2019 laut hessischem Innenministerium der niedrigste seit 1980. Auch die Anzahl der Straftaten pro Einwohner ging im Jahr 2019 zurück: Sie ist auf 5823 Straftaten pro 100.000 Einwohner gesunken. Im Jahr 2018 waren es 5971, im Jahr 2008 noch 6708 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist damit im Jahr 2019 auf einen historischen Tiefstand gesunken, heißt es vom Innenministerium. (ial)

