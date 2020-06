Audi kracht in Kia: Unfall mit zwei Schwerverletzten

In Selters im Kreis Limburg-Weilburg ist es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Menschen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Selters - Der Abend des vergangenen Freitags (19.06.2020) endete in Selters im Kreis Limburg-Weilburg für zwei junge Autofahrer und einen Mitfahrer im Krankenhaus. Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilt, kam es gegen 23.30 Uhr auf der B8 im Ortsteil Niederselters zu einem schweren Verkehrsunfall.

Selters im Kreis Limburg-Weilburg: Audi und Kia stoßen auf Bundesstraße B8 zusammen

Nach Informationen der Polizei wollte eine 24 Jahre alte Kia-Fahrerin aus Hadamar von der Straße Am Schwimmbad in Selters auf die Bundesstraße B8 fahren - vermutlich, ohne auf den Verkehr zu achten. Von links nahte ein Audi, der auf der B8 von Limburg kommend in Richtung Bad Camberg unterwegs war. Der 18 Jahre alte Fahrer des Audi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Dann kam es zum Unfall, der junge Fahrer krachte in den Kia der jungen Frau aus Hadamar.

Selters im Kreis Limburg-Weilburg: Zwei Menschen bei Unfall schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß in Selters wurden die Kia-Fahrerin und ein Mitfahrer aus dem Audi so schwer verletzt, dass sie in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt, musste aber ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Ein weiter Mitfahrer des 18-Jährigen wurde leicht verletzt.

Die Polizei bezifferte den bei dem Unfall auf der B8 im Kreis Limburg-Weilburg entstandenen Sachschaden mit rund 22.000 Euro.

Unfallstatistik: Insgesamt weniger Verkehrstote in Hessen als in ganz Deutschland

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im Jahr 2019 sind in Deutschland nach Informationen des Statistischen Bundesamtes insgesamt 3.059 Menschen ums Leben gekommen. Das sind 216 Todesopfer oder 6,6 Prozent weniger als im Vorjahr 2018. Damit erreichte die Zahl der Verkehrstoten den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren.

2019 ist es zu etwas mehr Unfällen auf Hessens Straßen gekommen, allerdings forderten die Unfälle weniger Todesopfer. In Hessen kamen im Jahr 2019 bei Unfällen 224 Menschen ums Leben, das sind 15 weniger als im Jahr 2018. Das hessische Innenministerium registrierte laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur 149.440 Unfälle im Jahr 2019, ein Anstieg von 1,7 Prozent im Vergleich zu 2018.

Den stärksten prozentualen Rückgang der Verkehrstoten 2019 in Deutschland gab es bei den Motorradfahrern. Insgesamt starben bei Unfällen mit Motorrädern 105 oder 15,1 Prozent weniger Menschen. (ial)

