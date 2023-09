„Shell Reader“ zum schönsten deutschen Buch gewählt

Ein Buch über Muscheln ist zum schönsten deutschen Buch des Jahres gewählt worden. Der „Shell Reader“ des kleinen Berliner Verlags Bom Dia Boa Tarde Boa Noite wurde am Freitagabend in Frankfurt mit dem „Preis der Stiftung Buchkunst 2023“ ausgezeichnet. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Eine Jury hatte das Buch aus den 25 „Schönsten Deutschen Büchern“ ausgewählt, die im Juni aus insgesamt 603 Einsendungen hervorgegangen waren.

Frankfurt/Main - Das Buch begleitet eine aus mehreren Tonnen Muscheln bestehende Installation der schwedischen Bildhauerin Nina Canell. Die Jury lobte die „unglaublich schöne Gesamtkonzeption“. Nicht nur die Papierauswahl sei passend zur Thematik gewählt, auch der Schnitt des Buches und viele andere Details seien auf das Werk und den Inhalt abgestimmt, so die Jury: Das Vorsatzpapier schimmere wie Perlmutt, die Buchseiten fühlten sich an wie Textil, die raue Schnittkanten ließen an eine Muschel denken.

„Papier hat eine besondere Qualität und Haptik. Druck auf Papier überdauert nicht nur Jahrhunderte, die stabile Materialität des Papiers bietet eine Projektionsfläche für eigene Gedanken. Lesen wir also auf Papier“, sagte der Verleger Joachim Unseld, Vorstand der Stiftung Buchkunst, laut Pressemitteilung. dpa