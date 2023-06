„Schwere Störung“: Boeing kämpft mit Unwetter am Flughafen Frankfurt

Von: Christoph Sahler

Am Flughafen Frankfurt kommt es zu einem Zwischenfall beim Landeanflug eines Frachtflugzeugs. Die Boeing hat mit starken Windböen zu kämpfen.

Frankfurt - Während Hessen im Juni mit der anhaltenden Hitze und Trockenheit zu kämpfen hat, traten in der vergangenen Woche auch Unwetter und Stürme auf. Das westliche Rhein-Main-Gebiet bekam die Gewitter besonders am Dienstag, 20. Juni, zu spüren. In Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) stürzten Bäume um, Autos wurden beschädigt und sogar der Verdacht auf einen Tornado besteht.

Keine 15 Kilometer östlich von Rüsselsheim entfernt befindet sich Deutschlands größter Airport, der Flughafen Frankfurt. Und auch an einem der wichtigsten Drehkreuze für den internationalen Flugverkehr kam es fast zu einem dramatischen Zwischenfall, wie nun bekannt wurde.

Eine Cargo-Boeing der Airline Latam hatte am Flughafen Frankfurt mit dem Sturm zu kämpfen. (Symbolbild) © Fepesil/dpa/Symbolbild

Zwischenfall am Flughafen Frankfurt: Cargo-Boeing muss wegen Unwetter durchstarten

Dem Portal Aviation Herald zufolge, befand sich an jenem 20. Juni eine Cargo-Boing 767 der chilenischen Airline Latam im Landeanflug auf Frankfurt. Das Frachtflugzeug, das in Amsterdam-Schiphol gestartet war, habe mit so starken Windböen zu kämpfen gehabt, dass die Piloten durchstarten. Sie lassen die Maschine steil wieder ansteigen. Daraufhin gewinnt sie ebenso rasant an Höhe, wie sie an Geschwindigkeit verliert. Die Boeing sackt zunächst wieder ab, doch die Piloten halten die Boeing in der Luft - und landen sie im zweiten Anlauf sicher.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung bestätigte am Montag, dass sie die „schwere Störung“ untersucht. Es gehe darum, möglichst viele Informationen zur Besatzung, zu der Maschine sowie zu den äußeren Einflüssen zu sammeln, sagte ein Sprecher der Behörde in Braunschweig.

Ein Nutzer des Portals schreibt in einem Kommentar, der Zwischenfall deute auf einen „Microburst“ hin. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seinem Glossar schreibt, handelt sich dabei um einen sogenannten Abwindstrom eines Gewitters, der sich über dem Erdboden ausbreitet. Ein weiterer User, der sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls an einem Flughafen-Gate befunden haben will, schreibt auf Englisch, das Flugzeug habe die Nase in einem so steilen Winkel nach oben gehalten, wie er es nur aus Flugshows kenne. (csa)