Billig-Modekette rasiert Filialen: Auch Primark-Standort in Hessen betroffen

Von: Erik Scharf

Die Billig-Modekette Primark will ihr Filialnetz ausdünnen. Vier Standorte sollen verschwinden – auch eine Filiale in Frankfurt ist betroffen.

Frankfurt – Nach der angekündigten Schließung der Galeria-Filiale auf der Zeil zieht nun das nächste Schwergewicht einem Geschäft in Frankfurt den Stecker. Die lange erfolgsverwöhnte Modekette Primark dünnt ihr Filialnetz aus.

Vier der 30 Primark-Filialen in der Bundesrepublik sollen bis Mitte 2024 geschlossen werden und damit 420 der gut 4500 Arbeitsplätze wegfallen, wie Primark-Managerin Christiane Wiggers-Voellm der Deutschen Presse-Agentur sagte. Neben den Filialen in Gelsenkirchen, Krefeld und Kaiserslautern ist auch das Frankfurter Nordwestzentrum betroffen.

DIe Modekette Primark schließt eine ihren beiden Filialen in Frankfurt. © Oliver Berg/dpa

Primark in Frankfurt: Filiale im Nordwestzentrum schließt

Die Filiale auf der Zeil hingegen bleibt von der Ausdünnung unberührt. Möglicherweise könnten die Verkaufsräume aber verkleinert werden. Einige Geschäfte in Deutschland seien einfach zu groß. Die Rentabilität der Stores sei dadurch „auf einem nicht mehr vertretbaren Niveau“, sagte Wiggers-Voellm. Welche der verbleibenden 26 Primark-Shops die Verkleinerung durchleben müssen, ließ das Unternehmen offen.

Für das Nordwestzentrum in Frankfurt ist der Rückzug von Primark ein herber Schlag. Bislang äußerten sich die Verantwortlichen noch nicht zum neusten Abgang aus dem Erdgeschoss.

Primark bei Umweltschützern in der Kritik

Zeitgleich zur angekündigten Schließung der vier Geschäfte suche Primark neue Standorte in Deutschland. Das Unternehmen sei in einigen Regionen „überrepräsentiert“, in anderen gar nicht vertreten, sagte Wiggers-Voellm. Bereits in den vergangenen Monaten hatte Primark zwei Filialen in Weiterstadt und Berlin geschlossen und in der Filiale in Hannover die Verkaufsfläche halbiert.

Die Billigmodekette Primark ist seit 2009 in Deutschland vertreten. Der erste Shop öffnete seinerzeit in Bremen. Bei Umweltschützern steht Primark seit jeher in der Kritik. Eine Studie legte die umweltschädlichen Aspekte des Fast-Fashion-Prinzips offen. (esa)