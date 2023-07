Sieben Verletzte bei Unfall auf der A5

Verkehr

+ © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild „Rettungsdienst“ steht auf der Jacke eines Mannes vor einem Rettungswagen der Feuerwehr. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 in Frankfurt sind am Sonntag sieben Menschen leicht verletzt worden. Ein Auto stand in Flammen, insgesamt waren drei Fahrzeuge beteiligt, wie Feuerwehr und Polizei in Frankfurt mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Auto wegen einer Panne liegengeblieben sein, woraufhin ein weiteres Auto hinten auffuhr, sagte ein Polizeisprecher.

Frankfurt - Daraufhin soll es eine weitere Kollision mit einem dritten Auto gegeben haben.

Nach dem Unfall am Sonntagnachmittag kam es zu Sperrungen und Beeinträchtigungen auf dem Abschnitt zwischen Frankfurt Westhafen und Westkreuz. Nur der linke Fahrstreifen auf dem vierspurigen Abschnitt war befahrbar. dpa