Geht Klima-Aktivistin zu Siemens? Luisa Neubauer gibt keine klare Antwort

Siemens-Chef Joe Kaeser machte der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer ein überraschendes Angebot. Die reagiert verhalten und sorgt damit für Verwirrung.

Die Fridays for Future Bewegung ist längst zu einem ernstzunehmenden Player in der deutschen Klimadebatte geworden. Nicht zuletzt wegen Aktivistinnen und Aktivisten wie Luisa Neubauer. Ihr Engagement ist derart groß, dass sie bereits als "deutsche Greta Thunberg" gehandelt wird.

Siemens-Chef bietet "deutscher Greta Thunberg" einen Posten im Aufsichtsrat an

Und wahrscheinlich ist dieser Ruf nicht ganz unschuldig daran, dass der Chef des Siemens Konzerns Joe Kaeser der Klima-Aktivistin am Freitag (10.01.2020) ein überraschendes Angebot machte. Der Siemens-Chef bot Luisa Neubauer einen Sitz im Aufsichtsrat von Siemens Energy an. Einer Unternehmenstochter, in die Siemens voraussichtlich im Frühjahr sein Energiegeschäft abspalten will.

Siemens-Chef Kaeser sagte dazu in Berlin: „Ich möchte, dass die Jugend aktiv sich beteiligen kann. Der Konflikt zwischen Jung und Alt muss gelöst werden.“

Klima-Aktivistin Neubauer reagiert verhalten auf Angebot und sorgt für Verwirrung

Doch wie sich jetzt zeigt, hat die Jugend eine andere Idee von aktiver Beteiligung als der Siemens-Chef. Luisa Neubauers Antwort auf das Angebot von Kaeser war derart verhalten, dass in den deutschen Medien Verwirrung darüber herrscht, ob die Aktivistin das Angebot nun abgelehnt hatte oder nicht.

Während einige Medien von einer klaren Absage seitens der Klima-Aktivistin sprechen, vermeldete der Spiegel, dass die Aktivistin sich nicht zum Angebot des Siemens-Chefs äußern wollte. Dies entspricht auch der Meldung der Deutschen Presseagentur dpa: „Neubauer ließ offen, ob sie das Angebot annehmen wird. Sie werde Kaeser 'sicherlich eine Rückmeldung dazu geben' Die Kernfrage der Angelegenheit sei das aber nicht.‘“. Denn an diesem Abend war das zentrale Thema Siemens umstrittene Rolle bei einem der größten Kohlebergwerke der Welt.

Siemens-Konzern von Klima-Aktivisten wegen Kohlebergwerk kritisiert

Der Konzern steht wegen einer geplanten Lieferung einer Zugsignalanlage für das Bergwerk in Australien in der Kritik. Das Kohlebergwerk wird laut dpa-Angaben seit langem von Umweltschützern bekämpft. Es geht um den Klimaaspekt und den Wasserverbrauch ebenso wie um die Zerstörung von wichtigem Lebensraum. Beispielsweise um den Transport der Kohle über das Great Barrier Reef, das weltweit größte Korallenriff.

„Auf der suche nach „sanity“, nach Vernunft, fordern wir Siemens und den Vorsitzenden @JoeKaeser auf, den Auftrag in Höhe von etwa 20 Millionen Euro abzulehnen.“ Ein Gastbeitrag von @NickHeubeck & mir zur Rolle von Siemens im australischen Kohle-Irrsinn. https://t.co/WIftaEJTrF — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) January 7, 2020

Und ganz getreu der Überzeugung der Klima-Aktivisten von Fridays for Future* wollte Luisa Neubauer die Diskussion um Siemens Rolle bei der Kohleförderung wahrscheinlich nicht von Diskussionen über Jobangebote in Aufsichtsräten vernebeln lassen.

Der Konzern gab indes an, dass der Vorstand bis Montag über die Rolle von Siemens an der Kohleförderung in Australien entscheiden wird.

Von Sophia Lother

