Silvester in Corona-Zeiten: In welchen Regionen in Hessen ein Feuerwerksverbot gilt

Zu Silvester gilt wegen der Corona-Pandemie ein bundesweites Feuerwerksverbot an „publikumsträchtigen Plätzen“. Doch wie sieht es in den Städten und Kreisen in Hessen aus?

Zur Eindämmung des Coronavirus gilt zu Silvester auch in Hessen ein Feuerwerkverbot .

gilt zu Silvester auch in ein . Böller und Raketen dürfen nicht an „publikumsträchtigen Plätzen“ gezündet werden.

Ein Landkreis in Südhessen hat das Zünden von Feuerwerk im öffentlichen Raum gänzlich verboten.

+++ 19.48 Uhr: Als Reaktion auf die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen hat nun auch der Kreis Offenbach ein Feuerwerksverbot erlassen. Damit ist im gesamten Kreisgebiet sowohl an Silvester als auch an Neujahr das Abbrennen von Feuerwerk offiziell verboten.

Erstmeldung vom Freitag, 18.12.2020: Frankfurt – Auch wenn der Verkauf von Pyrotechnik in diesem Jahr bundesweit prinzipiell verboten ist: Der ein oder andere Hesse wird Raketen, Böller und Co. aus vergangenen Jahren im Keller haben und sich fragen, wo er sie an Silvester in diesem Jahr gen Himmel schießen darf.

Corona und Silvester: Kein generelles Feuerwerksverbot in Hessen

Leicht zu beantworten ist die Frage nicht. Im Zuge des harten Corona-Lockdown* zur Eindämmung des Coronavirus gilt zwar kein generelles Böllerverbot, jedoch ein Feuerwerksverbot auf „publikumsträchtigen“ Plätzen. Das hatte die Bundesregierung gemeinsam mit den Bundesländern am 13. Dezember 2020 beschlossen. Ebenso gilt ein An- und Versammlungsverbot.

Darüber hinaus raten sowohl die Bundesregierung als auch die hessische Landesregierung vom Zünden von Silvesterfeuerwerk dringend ab, um die Verletzungsgefahr zu minimieren und das Gesundheitssystem nicht weiter zu belasten.

Silvester: Kreis Groß-Gerau verhängt wegen Corona komplettes Feuerwerksverbot

Die ersten Kreise und Städte in Hessen haben auf das Feuerwerkverbot an Silvester bereits reagiert. Der Kreis Groß-Gerau hat mittlerweile entschieden, das Zünden von Feuerwerkskörpern im gesamten öffentlichen Raum zu untersagen. Und drängt darauf, in diesem Jahr auch im privaten Raum kein Feuerwerk zu zünden.

Nicht ganz so strikt ist die Stadt Eschborn. Sie hat einige Plätze für die Stadt selbst und den Stadtteil Niederhöchstadt ausgemacht, an denen böllerfreie Zone ist. Dies betrifft folgende Areale: Rathausplatz Eschborn und rund um das Rathaus, Eschenplatz, Hanny-Franke-Anlage, Süd-West-Park, Unterwiesen bis zum S-Bahnhof Süd sowie Oberwiesen, Hunsrückstraße und Feldgemarkung entlang der L3006 in Richtung Steinbach.

Auch für den Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt gelten raketenfreie Zonen: Montgeronplatz, Skulpturenpark bis Langer Weg, Platz an der Linde sowie Weidfeldstraße und angrenzende Feldgemarkung.

Silvester: Wiesbaden verbietet Feuerwerk an einigen Plätzen

Die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden hat bereits das zentrale Feuerwerk am Bowling Green vor dem Staatstheater abgesagt. Darüber hinaus gibt es zwar kein generelles Verbot für private Feuerwerke in Wiesbaden, aber Verbote für einige „publikumsträchtige“ Plätze: das Bowling Green, Kranzplatz, Platz der Deutschen Einheit, Schlossplatz, Dernsches Gelände und Kulturpark. Darüber hinaus gelten Feuerwerksverbote für das Rheinufer in Wiesbaden-Biebrich, begrenzt durch die Straße Am Parkfeld, die Rheingaustraße, die Wilhelm-Kopp-Straße. Ebenfalls nicht geböllert werden darf am Rheinufer in Mainz-Kastel.

Die Stadt Frankfurt arbeitet derzeit noch an einer Verfügung, wie ein Sprecher sagte. Man konkretisiere die Bundesregelung. Die Verfügung werde Ende Dezember, voraussichtlich am 28. Dezember, veröffentlicht. Darüber hinaus hat die Stadt angekündigt, in der Silvesternacht unter anderem den Platz an der Hauptwache mit Video zu überwachen. (uf) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

