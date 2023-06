Sirene heulte 40 Minuten lang: Blitzeinschlag vermutet

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mehr als 40 Minuten hat eine Sirene in Raunheim (Kreis Groß-Gerau) geheult - bis endlich die Feuerwehr dem Lärm ein Ende bereiten konnte. Man habe schließlich den Schaltkasten geöffnet und die Sicherung herausgenommen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Als Grund für das Dauer-Heulen am Donnerstagnachmittag nehme man einen Blitzschlag an, denn die Sirene habe zur Zeit eines Gewitters angefangen, zu heulen.

Raunheim - Nun muss die Sirene repariert und überprüft werden. Zuvor hatten andere Medien über den Vorfall berichtet. dpa