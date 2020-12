Gas-Austritt im Industriepark Höchst: Warnung für Frankfurter Stadtteile

Gas-Austritt im Industriepark Höchst: Feuerwehr und Polizei warnen Anwohner in mehreren Frankfurter Stadtteilen.

Ein Gas-Austritt im Industriepark Höchst löst in mehreren Frankfurter Stastteilen einen größeren Alarm aus. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Gas-Austritt im Industriepark Höchst : Es gibt Warnungen in Höchst, Unterliederbach und Sindlingen.

: Es gibt Warnungen in Höchst, Unterliederbach und Sindlingen. Es handelt sich um Chlorwasserstoff - Die Werkfeuerwehr Infraserv und die Feuerwehr Frankfurt sind im Großeinsatz.

und die sind im Großeinsatz. Der Gas-Austritt kann schnell gestoppt werden, sodass außerhalb des Betriebsgeländes keine Gefahr mehr besteht.

+++ 21.15 Uhr: Nach dem größeren Alarm wegen eines Gas-Austritts im Industriepark-Höchst kann die Feuerwehr Frankfurt schon Entwarnung geben. Der Austritt von Chlorwasserstoff konnte gestoppt werden und die Messungen der Feuerwehr außerhalb des Industrieparks waren negativ. In den umliegenden Stadtteilen geben die Sirenen Entwarnung und die Vorsichtsmaßnahmen können zurückgenommen werden.

ENTWARNUNG! Der Austritt wurde gestoppt. Unsere Messungen außerhalb des Betriebsgeländes waren negativ. Die Sirenen geben gleich den Entwarnungston. #Frankfurt #Höchst #Industriepark — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) December 21, 2020

Chlorwasserstoff-Austritt im Industriepark Höchst: Mehrere Stadtteile betroffen

Update vom 21.12.2020, 20.55 Uhr: Die Polizei Frankfurt hat die Warnung jetzt auch auf den Frankfurter Stadtteil Sindlingen ausgeweitet. Die Warnung gilt derzeit in Höchst, Unterliederbach und Sindlingen. Die Feuerwehr Frankfurt informiert indes, dass es sich bei dem ausgetretenen Stoff im Industriepark Höchst um Chlorwasserstoff handelt. „Die Werkfeuerwehr ist vor Ort und schlägt die Dämpfe mit Wasser nieder. Die Berufsfeuerwehr führt außerhalb des Werkes Messungen durch“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Wir erweitern die Warnung gleichermaßen für #Sindlingen. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) December 21, 2020

Erstmeldung vom 21.12.2020: Frankfurt/Höchst ‒ Am Montagabend (21.12.2020) kam es im Industriepark Höchst zu einem Stoffaustritt. Das teilte die Feuerwehr Frankfurt am Abend auf Twitter mit. Die Werkfeuerwehr von Infraserv Höchst ist im Einsatz. Nach Angabe der Polizei Hessen ist der Alarm vorerst nur eine Vorsichtsmaßnahme, es gibt noch keine Hinweise, dass Stoffe das Werksgelände in Höchst verlassen.

Stoffaustritt im Industriepark Höchst: Warn-Apps lösen aus

Kurz darauf lösten auch die Warn-Apps NINA und KATWARN aus. Um welchen Stoff es sich handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Feuerwehr ruft die Anwohner dazu auf, die entsprechenden Verhaltensregeln zu beachten. Dazu zählt:

Ins Gebäude gehen

Kinder ins Haus bringen

Fenster und Türen geschlossen halten

Klimageräte und Lüftungsanlagen abschalten

Radio anschalten

Sirenenauslösung durch den Industriepark wegen eines Produktaustritts. Die Werkfeuerwehr ist vor Ort im Einsatz. Halten Sie sich an die allgemeinen Verhaltensregeln. Wir informieren nach wenn weitere Informationen vorliegen! #Feuerwehr #Frankfurt #Sirene #Höchst — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) December 21, 2020

Für die betroffenen Anwohner wurde außerdem ein Bürgertelefon eingerichtet, das unter der Telefonnummer 069/305-4000 zu erreichen ist. (iwe)

Sobald es weitere Informationen gibt, wird dieser Artikel aktualisiert.