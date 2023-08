Hat der Sommer 2023 seinen Namen verdient? Das sagen Meteorologen

Von: Eike Zenner

Hat der Sommer 2023 seinen Namen verdient? Wer gerade einen verregneten Urlaub hinter sich hat, mag das bezweifeln. Meteorologen zeichnen ein anderes Bild.

Offenbach/Fulda - Der Sommer 2023 reiht sich nach der vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein in die Serie zu warmer Sommer in Deutschland. Mit einer Durchschnittstemperatur von 18,6 Grad lag der Sommer 2023 um 2,3 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990, berichtete der DWD am Mittwoch zur Auswertung seiner rund 2000 Messstationen für die Monate Juni bis August.

Der Geschäftsführer des Wetterdienstes Q.met, Dominik Jung, pflichtet bei. „Der Sommer 2023 landet im Bereich der wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881.“ Das komme vielen womöglich komisch vor. Jung erklärt: „Wir hatten einen sehr warmen Juni und auch im Juli war es immer wieder sehr warm. Dann kamen 14 sehr nasse und kühle Tage. Diese sind den meisten Menschen wohl gut im Gedächtnis geblieben und deswegen dürfte der Sommer 2023 wohl eher als mies in Erinnerung bleiben. In vielen Bundesländern wurde der Sommer auch noch ausgerechnet zu den Sommerferien richtig übel.“

Und in Hessen? Der Sommer war laut vorläufiger Bilanz des DWD auch hier erneut zu warm. Mit einer Durchschnittstemperatur von 18,7 Grad lag er um 2,5 Grad über dem Wert der Referenzperiode 1961 bis 1990.

Dabei gestaltete sich das Wetter recht unterschiedlich: Der hessische Sommer startete mit dem drittwärmsten und sonnigsten Juni seit Aufzeichnungsbeginn. „Im Laufe des Julis wendete sich aber das Wetterblatt: Niederschläge häuften sich bei gleichzeitiger Abkühlung“, hieß es. Eine tropisch-heiße Phase habe es erst wieder in der zweiten Augusthälfte gegeben, bilanziert der DWD.

Die Wetterexperten zählten 720 Stunden Sonnenschein. Dazu fielen 260 Liter pro Quadratmeter an Niederschlägen. Zum Vergleich: Im Sommer 2022, dem trockensten seit Messbeginn, fielen hessenweit gerade mal 87 Liter pro Quadratmeter.

Vor allem der August war in Hessen so nass wie lange nicht. Nach Angaben des DWD wurden im Monatsverlauf 130 Liter pro Quadratmeter verzeichnet - das entspricht einem Niederschlagsanstieg von 85 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt (70 Liter pro Quadratmeter). „Der August war in Hessen damit der niederschlagsreichste seit 2010“, erklärten die Meteorologen.

Besonders heftig war es laut den Angaben am Abend des 16. August, als ein Gewittersystem über das Rhein-Main-Gebiet zog und mehr als 25.000 Blitze gezählt wurden. Auch in Osthessen gab es immer wieder unwetterartige Regenfälle mit Blitz und Donner.

Derzeit ist das Wetter in Hessen wechselhaft, zum Wochenende gibt der Sommer aber wohl ein Comeback. Meteorologe Jung spricht von „Achterbahnwetter“. Im Südwesten kann die 30-Grad-Marke fallen. (mit dpa-Material)